En compagnie de nos guides, découvrez l’histoire des jardins de Villandry, de la Renaissance à aujourd’hui !

Château et jardins de Villandry 3 rue Principale 37510 Villandry Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 50 02 09 http://www.chateauvillandry.com https://www.facebook.com/chateau.jardins.villandry;https://twitter.com/cj_villandry;https://plus.google.com/+chateauvillandry/posts Château et jardins remarquables de Villandry. Les jardins : 4 niveaux de terrasse, le potager décoratif et jardin des simples, les salons d’ornement, le labyrinthe de charmes, le jardin d’eau et le jardin du soleil. Château meublé – architecture Moyen Âge, Renaissance – meubles Renaissance, XIXe siècle et collection de peintures espagnoles. Important : le Château et les Jardins de Villandry étant un site privé financé essentiellement par les visites, l’entrée du site reste payante lors de ces journées. Néanmoins, afin de marquer son attachement à cette manifestation, Villandry offre aux jeunes de moins de 18 ans la gratuité d’accès (sauf scolaires). Adultes : jardins seuls : 6,50 euros – château et jardins : 9,50 euros. Jeunes : jardins seuls : 4,50 euros – château et jardins : 6,50 euros.

