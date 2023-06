Projection du Film « Kijno, le peintre rebelle » de Dominik Rimbault Château et Jardins de Vascoeuil Vascœuil, 16 septembre 2023, Vascœuil.

Projection du Film « Kijno, le peintre rebelle » de Dominik Rimbault 16 et 17 septembre Château et Jardins de Vascoeuil 7,5€, gratuit <18 ans, demandeurs d'emploi et PMR.

Ladislas Kijno, peintre français, d’origine polonaise. Première exposition au Musée Picasso d’Antibes (1957). Il évolue vers l’abstraction, à la recherche de nouveaux moyens d’expression, il expérimente dès les années 60 les vaporisations à la bombe en peinture inventant la technique des “papiers froissés”.

Peintre de l’insoumission, poète, philosophe, Kijno exprime ses combats, sa poétique rebelle, ses doutes, ses émotions dans l’énergie, la démesure, la sensibilité extrême de son oeuvre. Ses hommages à Nicolas de Staël, Rimbaud, Arthaud, Gauguin, Angela Davis, Mandela… illustrent son soutien aux peuples opprimés.

Homme des remises en cause et des ruptures de style, se refusant à rester prisonnier de définitions et catégories, il se permet de naviguer librement entre abstraction et figuration, créant un monde très personnel de signes et de courbes. Une oeuvre magistrale à découvrir, aujourd’hui présente dans de nombreux musées en France et à l’étranger.

Château et Jardins de Vascoeuil 8 rue Jules Michelet, 27910 Vascoeuil Vascœuil 27910 Eure Normandie Centre d'Art et d'Histoire. Jardins – Parc de sculptures modernes – Musée Jules Michelet (1798-1874)

© KIJNO