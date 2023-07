Visite guidée du parc et de la chapelle d’une ancienne maison forte du XVe siècle Château et jardins de La Sayette Vasles, 17 septembre 2023, Vasles.

Le jardin, créé à la Renaissance autour d’une maison forte du XVe siècle, a été dessiné et décoré de façon définitive au XVIIe siècle. Le visiteur y découvrira un boulingrin, des parterres classiques ponctués de boules de buis, une charmille de plus d’un hectare et un « jardin utile ». Le parc est planté d’arbres remarquables. Il recèle d’importants décors du XVIIe siècle : quatre grilles en fer forgé et deux cadrans solaires, l’un constitué d’une ardoise horizontale gravée de sept cadrans, l’autre d’un bloc de pierre mutifaces gravé de quinze familles de lignes horaires. Le jardin utile est orné de poiriers taillés « verrier », de treilles et de massifs floraux. La réserve d’eau y est assurée par un vivier.

Château et jardins de La Sayette 2 La Sayette, 79340 Vasles Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 69 94 93 Le château, connu depuis 1123, subit les aléas de l’histoire. Investi par les anglais puis assiégé par les Huguenots, il a ensuite été vendu comme bien national à la Révolution. Au XIXe siècle, l’architecte Boyer se voit confier les travaux de remaniement, et érige une chapelle néo-gothique, entre 1856 et 1882. Entouré d’un parc fermé par des grilles du XVIIIe siècle, le château se compose d’un corps central à deux niveaux sous lucarnes. De part et d’autre, vous pourrez voir deux pavillons du XIXe siècle sous toiture à quatre pentes. Sur l’élévation postérieure, deux tours en demi hors-œuvre sont coiffées de poivrières. À l’intérieur, deux salons ont conservé leurs boiseries datant du XVIIIe siècle, ainsi que plusieurs chambres à l’étage. La chapelle s’ordonne autour d’un module carré central, entouré de quatre chapelles rectangulaires. Elle est ornée par onze vitraux réalisés en 1856 et 1882, par Lobin de Tours puis Fournier.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

