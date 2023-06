Rendez-vous aux jardins du Château de la Ballue – édition 2023 Château et jardins de La Ballue Bazouges-la-Pérouse, 2 juin 2023, Bazouges-la-Pérouse.

Rendez-vous aux jardins du Château de la Ballue – édition 2023 2 – 4 juin Château et jardins de La Ballue Tarifs individuels : 10,50 € adulte / 8,50 € réduit (10-18 ans, étudiant et demandeur d’emploi) / gratuit jusqu’à 10 ans. Une brochure de visite avec plan est remise à l’entrée à chaque visiteur.

Les jardins de la Ballue, jardins Monuments Historiques, label Jardin Remarquable, ont la fierté d’avoir reçu en 2018 le 2ème prix européen des jardins historiques par le réseau EGHN (« European Garden Heritage network »)

Le jardin se déploie sur des terrasses du XVIIème qui dominent le beau paysage de la vallée du Couesnon. Le jardin baroque maniériste propose un parcours labyrinthique et devant le château Louis XIII, le jardin régulier et formel met en scène le paysage.

La visite se prolonge maintenant vers le jardin des douves, pour y découvrir la collection botanique de buis, au milieu des rhododendrons et pivoines de Chine. C’est aussi l’espace dédié autour d’un étang à la belle collection de canards et bernaches et celui du poulailler d’ornement, qui, par la diversité des races exposées et la beauté des spécimens, émerveillent petits et grands.

Animations musicales (accès libre avec une entrée jardin) :

Musiques et Bal médiéval avec les musiciens de la Ménestraudie, ensemble de musique ancienne et les danseurs médiévaux La Rigoudène, dimanche 4 juin toute la journée.

Le parcours ludique et labyrinthique des jardins de la Ballue, inspiré des jardins baroques italiens du 17ème siècle, présente un attrait particulier pour tous les enfants.

Une brochure spécifique leur est dédiée. Ce livret, à la fois ludique et pédagogique, leur permet de découvrir les jardins et leur architecture, la botanique, l’approche environnementale de leur gestion.

Il existe un livret pour les moins de 9 ans et un autre pour les plus grands. Tous les enfants qui auront utilisé la brochure seront récompensés.

Château et jardins de La Ballue Château de La Ballue, 35560, Bazouges-la-Pérouse, Ille et Vilaine, Bretagne Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 97 47 86 http://www.laballuejardin.com https://www.instagram.com/chateaudelaballue/?hl=fr [{« data »: {« author »: « Chu00e2teau de la Ballue », « cache_age »: 86400, « description »: « Stu00e9phane Colligon , france 2 tu00e9lu00e9matin en visite aux jardins du Chu00e2teau de la Ballue, en Ille et Vilaine Bretagne : tru00e8s belles images par dru00f4ne. Emission diffusu00e9e le 6 et le 8 aou00fbt 2019 », « type »: « video », « title »: « 2019 08 06 France 2 Jardin Les labyrinthiques du chau0302teau de la Ballue », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/W_ChSxPOc0g/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=W_ChSxPOc0g », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCj17lR1oYJKRCTQIw5pJa6Q », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=W_ChSxPOc0g »}] Près du Mont-Saint-Michel se cache un jardin enchanté.

« Les 13 chambres de verdure du jardin maniériste se succèdent dans un dédale à travers des scènes variées et surprenantes. La lumière jouant entre les Topiaires renforce les effets visuels. L’harmonieuse relation du « Jardin Classique » avec l’environnement rappelle les jardins toscans. Composition et sculptures contemporaines font de ces jardins privés, inscrits Monument Historique (ainsi que le château), un lieu exceptionnel…»

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©simon bourcier