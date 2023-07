Randonnée commentée du sentier « À Contre-Courant » à Bazens Château et église Saint-Martial de Bazens Bazens, 17 septembre 2023, Bazens.

Randonnée commentée du sentier « À Contre-Courant » à Bazens Dimanche 17 septembre, 10h00 Château et église Saint-Martial de Bazens Gratuit. Entrée libre. Départ de la randonnée à 10h, devant le château de Bazens. Repas partagé à 12h30.

Découvrez la biodiversité à Bazens, sur le sentier de randonnée « À Contre-Courant ». Participez à une lecture du paysage local et profitez d’un repas partagé devant le château autour d’un four à pain ambulant.

Vous avez la possibilité d’apporter votre pain, pizza ou autre, et de le faire cuire dans le four à bois !

À partir de 15 h, vous pouvez visiter librement, par petit groupe, la tour restaurée du château de Bazens, avec commentaires succincts de l’histoire du lieu.

Château et église Saint-Martial de Bazens 47130, Bazens Bazens 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 87 20 55 C’est un vieil édifice, dont les ruines ont encore une belle allure, qui surplombe la Garonne. Adossée à l’église de Bazens, elle nous raconte une histoire venue du XVIe siècle. À l’époque, le seigneur du lieu s’appelait Matteo Bandello, puissant évêque d’Agen et homme de lettres. De la cour prestigieuse hébergée au château, il ne reste qu’un décor dont quelques raffinements subtils laissent entrevoir le faste. L’église, elle, est encore plus ancienne. L’autel de pierre et les fonts baptismaux nous viennent tout droit de la construction d’origine, au XIe ou XIIe siècle. Si vous avez besoin d’un peu de recul pour immortaliser l’instant, sachez qu’une terrasse de restaurant est située juste au pied du château !

Venez découvrir l’église et les ruines du château, avec sa magnifique tour octogonale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

