Visite commentée Château et église de la Gadelière Rueil-la-Gadelière, 16 septembre 2023, Rueil-la-Gadelière.

Visite commentée 16 et 17 septembre Château et église de la Gadelière Prix d’entrée : 5 € / adulte – gratuit pour les moins de 15 ans

Le Château permet de comprendre comment un lieu de défense du Moyen-Âge a conservé ses caractéristiques d’origine après les transformations du mode d’occupation de la fin du XIXe siècle.

Édifié avant la guerre de Cent Ans au sein du village de La Gadelière, le château a été le théâtre d'affrontements pendant le XVe siècle et pendant La Fronde. Il est restauré et reconfiguré pour la première fois entre 1515 et 1523, mais conserve une vocation défensive. Du début du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle la forteresse ne sert sans doute que de garnison jusqu'à sa transformation à partir de 1895 en maison d'habitation, tout en conservant ses caractéristiques du Moyen Âge.Il reste implanté au sein du village de La Gadelière dans lequel subsiste l'église paroissiale, la maison des fours à pain et l'enceinte du village préservée par la construction sur ses ruines d'une grande ferme carrée au milieu du XIXe siècle.

Inscription du titre des Monuments Historiques de l’ensemble du site en date du 25 avril 2016. Le passé historique a été attesté par de récentes études du bâti menées par un Architecte en Chef des Monuments Historiques et une dendrochronologie. Suivre la nationale 12 jusqu’à Verneuil-sur-Avre, prendre direction Brezolles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

