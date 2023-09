Cet évènement est passé Visite libre et commenté d’un château du XVIe siècle Château et domaine de la Dubrie Bressuire Catégories d’Évènement: Bressuire

Deux-Sèvres Visite libre et commenté d’un château du XVIe siècle Château et domaine de la Dubrie Bressuire, 16 septembre 2023, Bressuire. Visite libre et commenté d’un château du XVIe siècle 16 et 17 septembre Château et domaine de la Dubrie Gratuit. Entrée libre. Ce château du XVIe siècle présente un système défensif (bâtiments, tour, grand donjon) fait de canonnières pour le tir au mousquet. Découvrez son architecture et son histoire lors d’une visite commentée le dimanche à 15h, 16h30 et 18h. Château et domaine de la Dubrie La Dubrie, 79300 Beaulieu-Sous-Bressuire Bressuire Beaulieu-sous-Bressuire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 65 87 55 Le château actuel est du XVIe siècle. Il présente un système défensif (bâtiments, tour, grand donjon) fait de canonnières pour le tir au mousquet, en raison de l’insécurité liée aux guerres de Religion entre Protestants et Catholiques. Une ancienne tour a été transformée en chapelle. Un beau pigeonnier de 1300 boulins et un vivier complètent le domaine. De Bressuire, direction Voulmentin (RD 164) puis prendre à gauche (après 5 km). Le chemin de la Dubrie est à 1 km sur la droite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Office de tourisme

