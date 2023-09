Visite du château et de la chapelle de Varennes-l’Enfant Château et chapelle de Varennes l’Enfant Epineux-le-Seguin Catégories d’Évènement: Epineux-le-Seguin

Mayenne Visite du château et de la chapelle de Varennes-l’Enfant Château et chapelle de Varennes l’Enfant Epineux-le-Seguin, 16 septembre 2023, Epineux-le-Seguin. Visite du château et de la chapelle de Varennes-l’Enfant 16 et 17 septembre Château et chapelle de Varennes l’Enfant Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans; Visite libre : 2€/personne ; visite guidée : 4€/personne Visite libre de tous les extérieurs (château; chapelle et village; ferme modèle) Visite commentée des intérieurs de la chapelle 13e, tous les jours à 15h Château et chapelle de Varennes l’Enfant Château de Varennes l’Enfant, 53340 Epineux-le-Seguin Epineux-le-Seguin 53340 Mayenne Pays de la Loire 02 43 98 43 44 La Chapelle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, avec son décor intérieur, y compris les retables du 16e siècle, les dalles funéraires et inscriptions épigraphiques, ainsi que les terrains d’ assiette archéologique de l’ ancienne nécropole. Voiture – car Parking obligatoire à l’entrée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

