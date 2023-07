Concert au Château Estoublon – Récital piano ‘Sous les étoiles’ Château Estoublon Fontvieille, 29 juillet 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Récital de piano sous les étoiles, en coproduction avec les Fêtes des 4 Saisons, présente: Rémi Geniet, pianiste d’exception, plus jeune lauréat du Concours de Beethoven de Bonn..

2023-07-29 21:00:00 fin : 2023-07-29 22:30:00. EUR.

Château Estoublon Route de Maussane

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Piano recital under the stars, co-produced with the Fêtes des 4 Saisons, presents: Rémi Geniet, exceptional pianist, youngest winner of the Beethoven Competition in Bonn.

Un recital de piano bajo las estrellas, coproducido con las Fêtes des 4 Saisons, con Rémi Geniet, pianista excepcional y ganador más joven del Concurso Beethoven de Bonn.

Rémi Geniet, Ausnahmepianist und jüngster Preisträger des Beethoven-Wettbewerbs in Bonn, präsentiert sich in Koproduktion mit den Festen der 4 Jahreszeiten.

Mise à jour le 2023-07-17 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles