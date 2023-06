Afterwork Guinguette Château Erigoye Beychac-et-Caillau Beychac-et-Caillau Catégories d’Évènement: Beychac-et-Caillau

Gironde Afterwork Guinguette Château Erigoye Beychac-et-Caillau, 15 juin 2023, Beychac-et-Caillau. Afterwork Guinguette 15 juin – 14 septembre, les jeudis Château Erigoye Entrée gratuite. Sur inscription. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des soirées « Afterwork Guinguette », organisés par Guss Gourmand tous les jeudis pendant la saison estivale au Château Erigoye.

La première date de notre évènement est le 15 juin 2023. Venez profiter d’un moment de détente et conviviale entre amis, en famille ou entre collègues après votre journée de travail. Au menu : Des planches de charcuterie et de fromage, et bien d’autres gourmandises…

De la bière, du punch, du rosé, de la citronnade…

De nombreuses animations au programme ! Entrée gratuite !

Pour ces évènements il sera nécessaire de réserver au 07.49.97.02.29 ou par mail à contact.chateauerigoye@gmail.com.

