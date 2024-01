Atelier Impression 3D Créé un objet personnalisé Château Éphémère fabrique sonore et numérique Carrières-sous-Poissy, samedi 17 février 2024.

Atelier Impression 3D Créé un objet personnalisé Venez participer à un atelier en famille dans un véritable Fablab ! Samedi 17 février, 14h30 Château Éphémère fabrique sonore et numérique Atelier payant Adulte 6€ Enfant 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T14:30:00+01:00 – 2024-02-17T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T14:30:00+01:00 – 2024-02-17T16:30:00+01:00

Atelier impression 3D Créé un objet personnalisé !

Explorez le monde de l’impression 3D dans notre Fablab. Cet atelier d’initiation vous offre l’opportunité de donner vie à vos idées en créant un objet personnalisé. Que vous soyez novice ou initié, découvrez l’univers de la fabrication additive et repartez avec votre création. Apprenez les bases de la modélisation 3D, découvrez le fonctionnement d’une imprimante 3D et réalisez votre objet sur place.

Les ateliers sont désormais payants

TARIFS 6€ adulte 4€ enfant

⏰De 14h30 à 16h30

De 6 à 12 ans

❕Nombres de places limitées

Victor Boquet, notre intervenant :

Victor Boquet est très polyvalent, il est à la fois designer, musicien et maker. Ce dernier conçoit des ateliers autour de la découverte des outils de FabLab. Il interroge le rapport entre le son et l’intelligence artificielle. Musicien dans le projet Brise Lame, il aime jouer avec les technologies et les détourner pour créer des sons.

Les ateliers famille, qu’est-ce que c’est ? ‍ ‍ ‍

Rendez-vous mensuels incontournables du faire-ensemble, ces ateliers ouverts à toutes et à tous portent autant les valeurs familiales que du faire soi-même et des usages créatifs des outils du numérique.

Comment participer ?

C’est très simple ! Une fois votre réservation faite sur Hello Asso, un mail de confirmation vous sera transmis quelques jours avant l’atelier. Le jour J, vous n’aurez plus qu’à vous rendre au Château Éphémère.

Si l’atelier est complet, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse bonjour@chateauephemere.org !

Contact

Téléphone 01 39 79 29 93

✉️Mail bonjour@chateauephemere.org

Accès

Adresse 2 Chemin des Grandes Terres, 78955, Carrières-sous-Poissy

Transports RER A / Transilien ligne J jusqu’à Poissy, puis bus n°30, n°1 ou n°42 (5 mins)

️Parking gratuit

Château Éphémère fabrique sonore et numérique 470 avenue W.K. Vanderbilt 78955 Carrières-sous-Poissy, France Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/vanderlab/evenements/atelier-impression-3d-cree-un-objet-personnalise »}] [{« link »: « mailto:bonjour@chateauephemere.org »}]

atelier enfants

chateauephemre