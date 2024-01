Vendredi [P]arty #27 au Château Éphémère Château Éphémère – fabrique sonore et numérique Carrières-sous-Poissy, vendredi 19 janvier 2024.

Vendredi [P]arty #27 au Château Éphémère Entre concert & dj set électro acoustique, installations visuelles & expérimentales, la première Vendredi [P]arty de l’année sera riche en découvertes ! C’est gratuit sur inscription ! Vendredi 19 janvier, 19h00 Château Éphémère – fabrique sonore et numérique Gratuit sur inscription

Axel Rigaud

▸▸▸ Ambient jazz électro et DJ set

Combinant instruments à vents et synthétiseurs analogiques, Axel Rigaud élabore en direct des fresques sonores luxuriantes, plongeant son auditoire dans un univers hybride où acoustique et électronique se confondent.

Musicien de jazz de formation, (il est sorti diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 2014), Axel a depuis étendu son envie d’improvisation aux machines électroniques. C’est pourquoi il se sépare rarement de son synthétiseur modulaire, que ce soit pour accompagner des spectacles de danse, de théâtre, ou encore des cours de Yoga.

En novembre 2018 il sort son premier album sur le label américain N5MD . Il est playlisté notamment par France Musique, Radio Nova et FIP. En mai 2015 il sort un EP autoproduit sous le pseudonyme “Le Tarsier”. En décembre 2012 il s’associe avec Antoine Karacostas pour former Moiré et sortir un EP sur le label Hush Recordings .

||| En savoir plus : www.axelrigaud.com/ ◇ linktr.ee/axelrigaud

Julie EVERAERT

▸▸ Faviidae

▸▸▸ Installation biomimétique

Faviidae est un projet d’installation biomimétique, qui s’appuie sur une espèce en particulier : les Faviidae (famille de coraux scléractiniaires = coraux durs).

L’hydroponie est la culture de plantes réalisée sur un substrat neutre irrigué d’un courant qui apporte des sels minéraux et des nutriments essentiels à la plante. Le projet Faviidae présente une sorte de système hydroponique revisité qui donne vie à ces nouvelles formes de vie hybride de coraux artificiels via des signaux sonores.

Au-delà de mettre en avant cette capacité bien particulière de bioluminescence propre à cette espèce de corail, l’artiste souhaite souligner un aspect écologique : le blanchissement des coraux, qui est un phénomène de dépérissement des coraux. Il se traduit par une décoloration de l’animal (et du récif) en raison de la perte de pigmentation.

||| En savoir plus : www.chateauephemere.org/residents/julie-everaert/ ◇

www.instagram.com/julie.everaert/ ◇ www.facebook.com/Bishooux/

AREP CIE – Emmanuelle Raynaut

▸▸ Pourquoi Moi

▸▸▸ Installation visuelle

Pourquoi Moi est une installation visuelle sonore et immersive qui comporte plusieurs formats. Une guitare rock accompagne en contrepoint un univers visuel graphique en noir et blanc des films et vidéos traités à partir de dessins. Mais l’immersion laisse la place à la voix, une voix de femme, qui, en interrogeant la place de chacun, nous sollicite tous sur notre capacité à créer d’autres « communs », en dehors de toute assignation.

Une installation visuelle qui pose une question : Mais comment ne pas devenir des barbares ? Avec cette installation, la violence du patriarcat est saisie comme le fil rouge d’une traversée mémorielle, poétique et politique, profondément humaine.

Cette installation est née à Beyrouth dans les fonds d’archives de la guerre civile rassemblées par l’ONG UMAM, et dans les réserves des sculptures conservées au Vatican et vandalisées par main d’homme. C’est une pièce vivante et numérique !

||| En savoir plus : www.chateauephemere.org/residents/emmanuelle-raynaut/ ◇ www.arepcompagnie.com/ ◇ www.facebook.com/arep.cie.emmanuelle.raynaut

