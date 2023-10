Disco Soupe & Repair Café Château Éphémère – fabrique sonore et numérique Carrières-sous-Poissy, 25 novembre 2023, Carrières-sous-Poissy.

Disco Soupe & Repair Café Samedi 25 novembre, 10h00 Château Éphémère – fabrique sonore et numérique Entrée libre

La Disco Soupe est un événement où nous cuisinons ensemble des produits invendus et destinés à être jetés, mais qui restent parfaitement consommables. L’idée est de lutter contre le gaspillage alimentaire tout en partageant un moment convivial et intergénérationnel autour de la cuisine. De plus, les plats préparés sont redistribués aux associations locales.

En parallèle, il y a aussi un Repair Café où vous pouvez apporter des objets tels que des appareils électroménagers, des outils informatiques, des vêtements, des vélos, et même des objets sentimentaux. Des bénévoles sont présents pour vous aider à les réparer et encourager une démarche de durabilité. L’entrée est ouverte à tous, ce qui favorise un esprit d’inclusion et d’échange des connaissances. C’est une belle occasion de se rassembler et de partager tout en contribuant positivement à l’environnement.

Dans le cadre de la SERD (Semaine Européenne de Réduction des déchets)

⭐ Croco Fumé & Oyé

▸▸ VISIOPHARES

▸▸▸ Projection audiovisuelle low tech

Écriture tutorielle technique pour l’autoconstruction d’un dispositif de vidéo-projection low-tech à faible consommation et impact écologique.

« Visiophares » est un projet open-source qui propose de créer un dispositif de projection à faible consommation d’énergie en utilisant d’anciens rétroprojecteurs détournés. Ces « Visiophares » permettent de projeter des visuels similaires aux procédés numériques, mais de manière analogique, sans besoin d’ordinateurs ou de vidéoprojecteurs. Ils sont conçus pour être peu coûteux et faciles à fabriquer en suivant des plans et des tutoriels vidéos partagés.

L’objectif des « Visiophares » est de projeter des récits inspirants à grande échelle, de manière accessible au grand public, afin de stimuler l’imaginaire individuel et collectif. En 2023, le projet a reçu un soutien en devenant lauréat des « Tremplins ARVIVA : pour des initiatives durables dans le spectacle vivant ! ». De plus, ces projecteurs ont déjà été utilisés dans la création intitulée « AR-Lumen d’OYÉ ».

En savoir plus : www.crocofume.com | www.oye-label.fr

Facebook : Croco fumé / OYÉ

Instagram : https://www.instagram.com/oye_label/

Youtube : https://www.youtube.com/@crocofume (Croco Fumé ; Copyright : Croco Fumé / Vincent Pinson)

https://www.youtube.com/@oyevisualartlabel6036 (OYÉ visual art label ; Copyright : Collectif

OYÉ)

///////////

INFOS PRATIQUES

Tout public

Gratuit

CONTACT

mademoiselle@chateauepheemre.org

01 39 79 29 93

◆ ACCES

Château Éphémère, 2 Chemin des Grandes Terres, 78955, Carrières-sous-Poissy

RER A / Transilien, ligne J jusqu’à Poissy puis bus n°30, n°1 ou n°42 (5mn)

️ Parking gratuit

Château Éphémère – fabrique sonore et numérique 470 avenue W.K. Vanderbilt – 78955 Carrières-sous-Poissy, France Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://chateauephemere.org/evenements/disco-soupe-repair-cafe-2/ »}] [{« link »: « http://www.crocofume.com »}, {« link »: « http://www.oye-label.fr »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@oye_label) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/92927060_568683080430582_1793727227850915840_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=pEJFOAUDtNMAX_yK6VP&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfBhDw_mBVOYQVUEsuLJk9RDjpnEnUguM6PJfg9pYPPVMg&oe=652964DB », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/oye_label/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/oye_label/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Croco fumu00e9 regroupe des projets d’artistes performeurs mu00ealant les arts vivants et visuels : le jonglage, la danse et les projections en mapping Liquid Light show. www.crocofume.com », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Croco Fumu00e9 », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/4cdPT4eLDS_dNuHKJNosSm0VS6LB-odeFJmbsjC5v0XUX–__AvTIgJhvEKD0km4Zj3lO1FoAg=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCi7UboMv-lBVJWEUjOnodlw », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@crocofume »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Share your videos with friends, family, and the world », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « OYu00c9 visual art label », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/APkrFKa7FKStuor7-EvGbO0zUppGdR8yP8uuq0qA96vIAg=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UC9AAMeaeYB5nhhLt27K2bpQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@oyevisualartlabel6036 »}, {« link »: « mailto:mademoiselle@chateauepheemre.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

disco soupe repair café

Château Ephémère