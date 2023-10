Atelier famille | Construis un instrument de musique électronique de poche Château Éphémère – fabrique sonore et numérique Carrières-sous-Poissy, 18 novembre 2023, Carrières-sous-Poissy.

Atelier famille | Construis un instrument de musique électronique de poche Samedi 18 novembre, 14h30 Château Éphémère – fabrique sonore et numérique Gratuit, réservations obligatoires

Accompagné de Victor, notre artiste-intervenant passionné d’électronique et de création, vous aurez l’incroyable opportunité de donner vie à votre propre DrawBot, un robot artiste capable de dessiner avec style et ingéniosité ! Utilisant des composants électroniques de seconde main et des matériaux récupérés !

Venez avec vos vieux jouets, voitures télécommandées désuètes ou encore une imprimante oubliée dans un coin, car ils seront la base de l’ingéniosité de votre robot dessinateur ! Et ce n’est pas tout, vous pourrez également recycler du carton provenant de vos boîtes de céréales préférées, des chaussures usées, ou tout autre objet récupéré, pour donner forme et originalité à votre création.

Pas d’inquiétude si vous n’avez rien sous la main, notre équipe mettra à votre disposition tout le matériel nécessaire pour que vous puissiez participer et laisser libre cours à votre créativité.

Préparez-vous pour une expérience unique et amusante, où l’électronique se mêle à l’art, et où la réduction des déchets devient une source d’inspiration. Rejoignez-nous pour cet atelier captivant et laissez votre imagination s’envoler avec votre DrawBot, qui deviendra l’étoile de vos œuvres d’art robotisées !

⏰ De 14h30 à 16h30

De 8 ans à 12 ans

Atelier au Château Éphémère

Gratuit sur inscription obligatoire

❕ Nombres de places limitées

Les ateliers famille, qu’est-ce que c’est ?

Rendez-vous mensuels incontournables du faire-ensemble, ces ateliers ouverts à toutes et à tous portent autant les valeurs familiales que du faire soi-même et des usages créatifs des outils du numérique.

Victor Boquet, notre intervenant :

Designer, musicien et maker, Victor Boquet conçoit des ateliers autour de la découverte des outils de FabLab, en particulier le prototypage électronique au sein du collectif Pop Over. Il participe au festival Maintenant et au Mirage festival avec des installations interactives explorant le rapport entre le son et l’intelligence artificielle, comme « Hugues – Un ami sonore et thermochromique” avec le collectif BBB ou l’installation “Jouer avec l’IA” qui propose des expérimentations autour d’instruments de musique munis d’intelligence artificielle. Musicien dans le projet Brise Lame, il aime jouer avec les technologies et les détourner pour créer des sons.

◆ CONTACT

Infos et contact : 01 39 79 29 93

mademoiselle@chateauephemere.org

◆ COMMENT PARTICIPER

C’est très simple ! Une fois votre réservation faite sur Hello Asso, un mail de confirmation vous sera transmis quelques jours avant l’atelier. Le jour J, vous n’aurez plus qu’à vous rendre au Château Ephémère.

◆ ACCES

Château Éphémère, 2 Chemin des Grandes Terres, 78955, Carrières-sous-Poissy

RER A / Transilien, ligne J jusqu’à Poissy puis bus n°30, n°1 ou n°42 (5mn)

️ Parking gratuit

Château Éphémère – fabrique sonore et numérique 470 avenue W.K. Vanderbilt – 78955 Carrières-sous-Poissy, France Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T16:30:00+01:00

musique électronique atelier famille

Victor Boquet