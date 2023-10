Vendredi [P]arty #25 Château Éphémère – fabrique sonore et numérique Carrières-sous-Poissy, 17 novembre 2023, Carrières-sous-Poissy.

Le Vendredi [P]arty de novembre explore l’art sous toutes ses formes ! Parlons de l’histoire à travers la danse tandis que nos artistes lauréats revisitent le passé et le futur avec leurs installations numériques.

La Compagnie Antoinette Gomis vient présenter “Les Ombres”, un hommage au père de la chorégraphe et à tous les travailleurs qui ont aidé à développer la France lors des 30 Glorieuses. C’est une page de plus dans le livre de son histoire personnelle et sur l’histoire de son pays La France. Mettre la lumière sur ces générations de travailleurs, c’est également permettre à toute une jeunesse de mieux comprendre son histoire et de mieux appréhender son avenir.

Clément Demonsant, reviendra pour la deuxième phase de sa résidence avec son installation lumineuse Après moi la poussière.

« Conductor », par Ferdinand Campos, est un projet de performance scénique qui explore l’interaction entre poésie et musique. Il traduit un poème écrit en direct en une partition d’improvisation musicale grâce à une analyse informatique du poème et un langage visuel de transcription. La performance est entièrement improvisée, fusionnant ainsi la poésie et la musique de manière originale et intense. Le dispositif agit comme un chef d’orchestre intermédiaire reliant le poète et les musiciens improvisateurs, créant ainsi une expérience artistique unique.

Nous clôturerons la soirée avec Tryphème, pour un live électro haut en influences, de l’électronica en passant par la trip-hop, et les musiques expérimentales, ou encore le dub. Elle nous transportera dans son univers hybride composé de mélodies brumeuses et de rythmes incisifs !

Château Éphémère – fabrique sonore et numérique 470 avenue W.K. Vanderbilt – 78955 Carrières-sous-Poissy, France

