Atelier Famille – Flore augmentée Château Éphémère – fabrique sonore et numérique Carrières-sous-Poissy, 21 octobre 2023, Carrières-sous-Poissy.

Atelier Famille – Flore augmentée Samedi 21 octobre, 14h30 Château Éphémère – fabrique sonore et numérique Gratuit, réservation obligatoire

Imaginez et dessinez en 3D la biodiversité disparue de nos villes pour l’intégrer à notre environnement grâce à la réalité augmentée. Laissez libre cours à votre imagination en créant des éléments de la flore existante et en inventant de nouvelles espèces sur tablette ! Une fois vos dessins terminés, nous les intégrerons en réalité augmentée via l’application Adobe Aero. Rejoignez-nous pour cette aventure créative et immersive !

https://www.youtube.com/watch?v=0qyJpHrJW5k

⏰ De 14h30 à 16h30

De 8 ans à 12 ans

Atelier au Château Éphémère

Gratuit sur inscription obligatoire

❕ Nombres de places limitées

Les ateliers famille, qu’est-ce que c’est ?

Rendez-vous mensuels incontournables du faire-ensemble, ces ateliers ouverts à toutes et à tous portent autant les valeurs familiales que du faire soi-même et des usages créatifs des outils du numérique.

Victor Boquet, notre intervenant :

Designer, musicien et maker, Victor Boquet conçoit des ateliers autour de la découverte des outils de FabLab, en particulier le prototypage électronique au sein du collectif Pop Over. Il participe au festival Maintenant et au Mirage festival avec des installations interactives explorant le rapport entre le son et l’intelligence artificielle, comme « Hugues – Un ami sonore et thermochromique” avec le collectif BBB ou l’installation “Jouer avec l’IA” qui propose des expérimentations autour d’instruments de musique munis d’intelligence artificielle. Musicien dans le projet Brise Lame, il aime jouer avec les technologies et les détourner pour créer des sons.

◆ CONTACT

Infos et contact : 01 39 79 29 93

mademoiselle@chateauephemere.org

◆ COMMENT PARTICIPER

C’est très simple ! Une fois votre réservation faite sur Hello Asso, un mail de confirmation vous sera transmis quelques jours avant l’atelier. Le jour J, vous n’aurez plus qu’à vous rendre au Château Ephémère.

◆ ACCES

Château Éphémère, 2 Chemin des Grandes Terres, 78955, Carrières-sous-Poissy

RER A / Transilien, ligne J jusqu’à Poissy puis bus n°30, n°1 ou n°42 (5mn)

️ Parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

