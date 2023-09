Vendredi [P]arty #24 Château Éphémère – fabrique sonore et numérique Carrières-sous-Poissy, 20 octobre 2023, Carrières-sous-Poissy.

Vendredi [P]arty #24 Vendredi 20 octobre, 20h00 Château Éphémère – fabrique sonore et numérique Entrée libre, réservation conseillée

Le Vendredi [P]arty du mois d’octobre présentera une soirée d’artistes dédiée aux musiques électroniques.

Moorea est une compositrice et productrice qui fusionne l’indie-pop et l’électro, créant des compositions mélancoliques imprégnées de son « c’estpasgravisme » avec une abondance de reverb et de chorus, jonglant entre sa guitare électrique et ses claviers pour exprimer un contraste entre la profondeur émotionnelle et la légèreté de ses productions électro-pop.

La soirée se terminera en beauté avec le live électronique percutant de Theodora, fusionnant la cold wave avec des éléments de musiques électroniques.

⭐ Moorea

▸▸ Electro-pop

Fan de synthés, d’arpèges, et de grosses lignes de basses 80’s, Moorea mélange l’indie-pop à l’électro pour faire taper du pied les mélancoliques. La compositrice et productrice opère une sincère transposition en musique de son « c’estpasgravisme » dans des compositions remplies de reverb et d’un max de chorus.

Jouant entre sa guitare électrique et ses claviers, en passant par la rêverie et l’optimisme, Moorea fait état d’un contraste entre lourdeur des sentiments et légèreté des productions électro-pop.

⭐ Theodora

▸▸ Live electro

La musique peut agrandir la vie. Celle d’une petite fille envoûtée par une VHS de Woodstock et qui découvre qu’il y a un monde insoupçonné derrière un concert de rock. Celle d’une adolescente qui écoute Leonard Cohen et Christophe dans la voiture familiale en partant en vacances à la montagne. Celle d’une jeune adulte fascinée par le hip hop queer et la musique électronique qui décide de faire de toutes les étapes de sa vie un kaléidoscope d’influences, d’images et de références.

Soucieuse de donner vie à des morceaux à la fois mélancoliques et dansants, elle travaille sur une musique équitablement organique et synthétique. Les claviers typiques de la musique électronique et de la cold wave rencontrent la chaleur des guitares, basses et pianos. Les rythmiques incarnées tantôt par des percussions tantôt par des machines soutiennent ces trésors mélodiques dont on parcourt les reliefs sonores et les différentes humeurs avec une facilité déconcertante.

Hybride et composite, la musique de Theodora n’en est pas moins homogène à l’image d’un album que l’on aborde d’un seul bloc. Imaginé comme une chronique de sa vingtaine par son auteure, ce premier long format est un assemblage de sentiments et de paysages sonores qui racontent l’accompli et l’inaccompli, des rêves, des rencontres et des séparations. “Too Much for one Heart” c’est un cœur qui déborde d’histoires qu’il ne peut plus garder pour lui et que Theodora livre au monde sous la forme de ces morceaux accrocheurs et émouvants à la production ample.

Gratuit

Tout public

Infos et contact :

01 39 79 29 93 / mademoiselle@chateauephemere.org

Accès :

Château Éphémère, 2 Chemin des Grandes Terres, 78955, Carrières-sous-Poissy

RER A / Transilien, ligne J jusqu’à Poissy puis bus n°30, n°1 ou n°10 ou 42 (5mn)

️ Parking gratuit

