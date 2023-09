Biennale NEMO | Château Ephémère Château Éphémère – fabrique sonore et numérique Carrières-sous-Poissy, 7 octobre 2023, Carrières-sous-Poissy.

Consacrée aux arts numériques, aux performances audiovisuelles, au spectacle vivant en prise avec les nouvelles technologies ainsi qu’aux rapports entre arts et sciences, Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France – présente, pour sa 5e édition, expositions, spectacles, concerts et performances ainsi qu’un grand week-end pour décrypter l’œuvre de Christopher Nolan, dans une vingtaine de lieux franciliens. Pendant trois mois, avec sa thématique « Je est un autre ? », la Biennale Némo explore les personnalités multiples à l’ère numérique.

Château Éphémère accueille à nouveau la Biennale NEMO « Hors les Murs » en compagnie des artistes Xenoangel et Tatiana Vilela Dos Santos, anciens résidents lauréats de nos appels à candidatures Arts Numériques, Arts Sonores et Nouvelles Écritures. Cet événement vous offre l’occasion de plonger dans l’univers artistique de ces talents prometteurs, et de vous interroger sur les voyages dans l’espace-temps, les relations humaines et l’écologie à travers leurs œuvres génératives et participatives, remplissant ainsi le Château Éphémère de mondes imaginaires et oniriques captivants.

⏰ De 15h à 18h

Tous publics

Au Château Éphémère

Entrée libre

Buvette et snacking sur place

Plus d’informations : https://www.biennalenemo.fr/event/apres-midi-au-chateau-ephemere/

En partenariat avec SIANA.

Une navette gratuite pour venir profiter de l’événement fera l’aller retour pour les visiteurs venant de Paris.

Départ Le 104 – 104 rue d’Aubervilliers – 75019 Paris : 14h15

Retour depuis Château Ephémère : 18h

Réservation en ligne : https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=10229131332144

Tatiana Vilela Dos Santos

Installation audiovisuelle

Contre-ciel

Contre-ciel est une installation ludique basée sur un clavier électronique et un ciel artificiel encadré de moulures, suspendu au plafond. Lorsque les joueurs interagissent avec le piano, ils modifient la météo, le cycle jour et nuit et les corps célestes visibles à travers la fenêtre. Les joueurs sont invités à explorer la grammaire cryptique de l’interaction rendant ces changements possibles. En explorant cette pierre de Rosette volontairement mystérieuse, ils peuvent comprendre et maîtriser comment voyager dans l’espace et le temps de ce monde virtuel.

Plus d’informations : https://mechbird.fr/contre-ciel.html

Construit et développé par Tatiana Vilela dos Santos & Olivier Drouet

Xenoangel

Song of the World beast, 2023

Installation sonore multicanal

Supreme est une « bête monde », habitée par un certain nombre de différentes créatures non-humaines (les Critters). Elle est à la fois un miroir de notre ontologie interconnectée actuelle et une proposition pour une ré-imagination radicale d’un futur symbiotique.

L’univers onirique de Supreme abrite un certain nombre de différentes créatures non-humaines qui interagissent les unes avec les autres et avec le monde lui-même. Leur vision du monde consiste en une série de mythes sur le fonctionnement de leur univers. Toutes les entités non humaines de cet univers virtuel interagissent en utilisant un système de réseau neuronal animiste pour leur donner vie en tant que propriété émergente du réseau. C’est un écosystème virtuel, symbiotique et génératif.

Ce projet est un voyage à travers l’animisme futur, le réel symbiotique, la narration, les métamorphes et l’imagination mythique. Ces thématiques s’entremêlent avec l’écologie et les relations extra-humaines : les racines de notre recherche sur la pensée lente (Slow Thinking).

Supreme accueille également des écrits tentaculaires de plusieurs auteurs et artistes à partir d’un point de départ commun : Symbiose et interdépendance. Ces écritures sont intégrées sous forme fracturée dans la pièce comme des artefacts éparpillés sur le dos de la bête.

Leurs collaborateurs d’écriture pour cette pièce étaient : Serafín Álvarez (artiste, Barcelone), Paul Robertson (professeur – Sciences cognitives de la religion, Université du New Hampshire), Corinna Dean (Expanded Territories Research Group, Université de Westminster), Phoebe Wagner (écrivain et éditeur de Sunvault), Roc Jiménez de Cisneros (artiste, membre d’EVOL), Sofia Gallarate (collectif VVAA).

Extrait vidéo : https://xenoangel.com?w=supreme

Song of the World Beast est le jumeau de l’œuvre Supreme. Cette pièce présente une dimension alternative du monde de Supreme dans lequel les Critters avaient évolué en organismes acoustiques : les Sound Critters.

Pendant la durée illimitée de la pièce, nous suivons les Sound Critters alors qu’ils explorent leur environnement et orchestrent leur propre composition symbiotique. Tout au long de leur exploration, les Sound Critters ont la possibilité de déterrer d’anciens artefacts acoustiques d’autres mondes sous forme de poésie enregistrée, de contes et de chansons.

La pièce se présente comme une installation sonore multicanale en temps réel qui augmente la réalité physique avec un son spatialisé.

Cette pièce a été conçue avec le soutien de Château Éphémère lors de la résidence de Xenoangel en mars 2023.

Extrait vidéo : https://xenoangel.com/?w=song-of-the-world-beast

Dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France, produite par le CENTQUATRE-PARIS, du 30 septembre 2023 au 07 janvier 2024.

◆ CONTACT

Infos et contact : 01 39 79 29 93

mademoiselle@chateauephemere.org

◆ ACCÈS

Château Éphémère, 2 Chemin des Grandes Terres, 78955, Carrières-sous-Poissy

RER A / Transilien, ligne J jusqu’à Poissy puis bus n°30, n°1 ou n°42 (5mn)

️ Parking gratuit

Château Éphémère – fabrique sonore et numérique 470 avenue W.K. Vanderbilt – 78955 Carrières-sous-Poissy, France Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France

Biennale NEMO Le 104

Le 104 Paris