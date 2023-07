Atelier « Boucle sonore » avec Laura Cattabianchi Château Ephémère Carrières-sous-Poissy, 10 juillet 2023, Carrières-sous-Poissy.

Boucle Sonore – avec Laura Cattabianchi

Age : 6 à 12 ans

Durée 2h30

Château Éphémère propose deux semaines de vacances créatives autour de la création et de l’expérimentation sonore pour les plus petits et les plus grands ! Les objectifs sont de permettre aux participant.e.s d’acquérir de manière ludique des compétences en électronique et en création sonore en s’appuyant sur des outils numériques. Ils et elles découvriront l’univers de jeunes artistes, tout en s’imprégnant du lieu patrimonial du Château Vanderbilt, et de son Histoire.

Contenu de l’atelier

En s’inspirant des applications Bloom et Trope, du musicien anglais Brian Eno, les enfants créent des boucles sonores et visuelles avec la technique d’animation du stop motion.

Il s’agira de découvrir l’univers artistique du musicien Brian Eno, l’un de fondateur de la musique générative, puis de s’initier à la composition de boucles musicales via deux de ses applications musicales : Bloom et Trope. Enfin les participant.e.s pourront découvrir la technique d’animation du stop motion et créer leur propre boucle musicale et visuelle à l’aide de papiers découpés.

Gratuit

Parking gratuit

mademoiselle@chateauepheemre.org

01 39 79 29 93

? 2, chemin des Grandes Terres – 78955 Carrières-sous-Poissy

? RER A / Transilien, ligne J jusqu’à Poissy puis bus n°30, n°1 ou n°10 ou 42 (500 m)

?️ Parking gratuit

Château Éphémère est un tiers-lieu culturel dédié à la création résidentielle numérique, spécialisé dans l'innovation sonore et musicale, implanté dans un lieu patrimonial reconverti – Le Château Vanderbilt. Fabrique artistique au carrefour de l'expérimentation, des arts numériques, de la recherche et des musiques électroniques, le château propose des contenus et des activités à la portée de tous, notamment par ses ateliers et ses temps publics.

Partager avec le plus grand nombre le faire ensemble, la culture libre du numérique, les usages créatifs des nouvelles technologies, sont autant d’objectifs fondateurs portés par notre association. Lieu de convergence aux usages multiples et aux dynamiques complémentaires (coworking, fablab, restaurant, jardins partagés, studios et ateliers d’artistes, salle de spectacle et de privatisation, chantiers d’insertion), il contribue de fait à l’épanouissement culturel, social et professionnel de son territoire.

Propriété de la Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) – à Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines (78) – Château Éphémère est piloté par l’association Vanderlab depuis 2015. Du lundi au vendredi de 10h à 18h. Ouverture publique les weekends sur les temps d’événements et/ou d’ateliers. Pour plus d’infos : https://chateauephemere.org/infos/

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:30:00+02:00

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T16:30:00+02:00

©Laura Cattabianchi