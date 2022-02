Château en fête – Visite, tapas et spectacle au château de Poudenas avec Bruno RAPIN Poudenas, 17 avril 2022, Poudenas.

Château en fête – Visite, tapas et spectacle au château de Poudenas avec Bruno RAPIN Château de Poudenas 2 Rue du Château Poudenas

2022-04-17 14:30:00 – 2022-04-17 23:00:00 Château de Poudenas 2 Rue du Château

Poudenas Lot-et-Garonne Poudenas

7 7 EUR Dans le cadre de Châteaux en fête, venez passer une journée au château de Poudenas.

– visite spéciale à 14h30 et 16h45 : « L’aborigène des coteaux revisite les châteaux de Gascogne ». La visite est assurée par Bruno Rapin, irréprochable sur le fond et à sa façon originale sur la forme bien connue de nombreux lot-et-garonnais.

– bar tapas dînatoire de 18h45 à 19h45

– spectacle à 20h : « L’aborigène des coteaux, poésie et chansons ». Un véritable spectacle pour petits et grands. Bruno Rapin invité chez les saltimbanques de Gascogne : un regard original sur la ruralité, un trésor à partager, des mémoires à transmettre, une vision hors des sentiers battus de l’espace rural, résolument tourné vers l’avenir. On s’amuse, on chante, on rit, on voyage.

Réservation conseillée. Nombre de place limité.

Château de Poudenas 2 Rue du Château Poudenas

