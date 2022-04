Château en fête – Château Rouge 47, sa salle de spectacle Sainte-Bazeille, 17 avril 2022, Sainte-Bazeille.

Château en fête – Château Rouge 47, sa salle de spectacle Château Rouge 47 1687 porte de Gironde Sainte-Bazeille

2022-04-17 – 2022-04-17 Château Rouge 47 1687 porte de Gironde

Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille

EUR Belle demeure du XIXe siècle au cœur d’un domaine de 3 ha en Lot-et-Garonne. Rénové en 2015, le domaine est très atypique de par sa décoration vintage, rétro et arty. La Culture y est à l’honneur. Dans ses chambres ont séjourné récemment de nombreux artistes et dans la salle du 180 de nombreux artistes se sont produits.

La rénovation permet encore de deviner l’organisation de ce qui fut une ancienne exploitation agricole, et laisse apparaitre une magnifique charpente à plus de 7m de haut, ainsi que 2 pigeonniers de part et d’autre de l’enceinte. Un lieu atypique !

Dans le cadre de Château en fête, venez découvrir la salle spectacle, le 180. Possibilité de jouer (Jeux de société), goûter, prendre un verre et surtout découvrir la superbe charpente apparente avec sa structure déportée qui permettait jadis d’accueillir des animaux. Les propriétaires sur place vous raconteront leur rénovation

+33 6 28 33 54 10

