Rendez-vous contes au château d’Urtubie Château d’Urtubie Urrugne, 2 novembre 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Séances pour toute la famille à partir de 6 ans par les histoires de Julie.

Conte inclus dans la visite.

Sans réservation..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

Château d’Urtubie D810

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sessions for the whole family, ages 6 and up, with Julie’s stories.

Storytelling included in the visit.

No reservation required.

Sesiones para toda la familia a partir de 6 años con los cuentos de Julie.

Cuentacuentos incluido en la visita.

No es necesario reservar.

Vorführungen für die ganze Familie ab 6 Jahren von Julies Geschichten.

Märchen in der Führung inbegriffen.

Ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Pays Basque