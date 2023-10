Journée médiévale au Château d’Urtubie : découverte d’un camp militaire Château d’Urtubie Urrugne, 29 octobre 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Les membres de l’association « les sentinelles de la Guivre » basée à Briscous viendront reconstituer un camp militaire du Moyen Age qui permettra aux visiteurs de découvrir l’organisation de l’armée au Moyen Age.

Afin de présenter le maniement des armes , ils exposeront un râtelier d’armes duquel il sera possible de s’approcher, de poser des questions, soupeser, essayer des parties d’armures.

Initiation au maniement d’épée.

Pour les enfants, une petite arène leur permettra de s’affronter avec des épées en mousse ou encore de venir s’entrainer face à une quintaine (mannequin d’entrainement).

Une belle journée en famille avec possibilité de rester pique-niquer dans le parc après la visite du château dont la partie la plus ancienne date de 1341. Départs à 10h30 et 11h30 le matin, 14h30, 15h30 et 16h30 l’après-midi. Places limitées..

Château d’Urtubie RD810

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Members of the Briscous-based association « Les sentinelles de la Guivre » will be recreating a medieval military camp, giving visitors an insight into how the army was organized in the Middle Ages.

A weapons rack will be on display, allowing visitors to get up close and personal, ask questions, weigh and try on parts of armor.

Introduction to swordplay.

For children, a small arena will allow them to compete with foam swords, or to train against a quintaine (training dummy).

A great family day out, with the possibility of a picnic in the park after the visit to the château, the oldest part of which dates back to 1341. Departures at 10:30 and 11:30 a.m., and 2:30, 3:30 and 4:30 p.m. in the afternoon. Places are limited.

Los miembros de la asociación « les sentinelles de la Guivre », con sede en Briscous, recrearán un campamento militar medieval para que los visitantes se hagan una idea de cómo se organizaba el ejército en la Edad Media.

Se expondrá un armero y los visitantes podrán acercarse, preguntar, pesar y probarse armaduras.

Iniciación a la esgrima.

Para los niños, habrá una pequeña arena donde podrán competir con espadas de gomaespuma o entrenarse contra una quintaine (maniquí de entrenamiento).

Es un gran día para toda la familia, con la opción de hacer un picnic en el recinto tras la visita al castillo, cuya parte más antigua data de 1341. Salidas a las 10:30 y 11:30 por la mañana, 14:30, 15:30 y 16:30 por la tarde. Plazas limitadas.

Die Mitglieder des Vereins « Les sentinelles de la Guivre » aus Briscous werden ein mittelalterliches Militärlager nachbauen, das es den Besuchern ermöglicht, die Organisation der Armee im Mittelalter zu entdecken.

Um den Umgang mit Waffen zu demonstrieren, werden sie ein Waffenregal ausstellen, an das man sich annähern, Fragen stellen, Rüstungsteile ausprobieren und abwägen kann.

Einführung in den Umgang mit dem Schwert.

Für Kinder gibt es eine kleine Arena, in der sie mit Schaumstoffschwertern gegeneinander antreten können oder auch gegen eine Quintaine (Übungspuppe) trainieren können.

Ein schöner Tag für die ganze Familie mit der Möglichkeit, nach der Besichtigung des Schlosses, dessen ältester Teil aus dem Jahr 1341 stammt, im Park zu picknicken. Abfahrt um 10:30 und 11:30 Uhr am Vormittag, 14:30, 15:30 und 16:30 Uhr am Nachmittag. Begrenzte Plätze.

