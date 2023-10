COMPLET – La chasse aux sorcières au Pays Basque : conférence par Beñat Zintzo Garmendia Château d’Urtubie Urrugne, 20 octobre 2023, Urrugne.

Cette conférence ayant pour thème La chasse aux sorcières au Pays Basque en 1609 fait suite à la diffusion de la série Les filles du Feu sur France 2. Les propriétaires du château font intervenir Beñat Zintzo Garmendia, historien ayant fait de nombreuses recherches sur cette période. Monsieur Laurent de Coral proposera une visite du château d’Urtubie à 17h30, puis la conférence se tiendra dans l’ancienne salle de bal à 18h30..

This conference on the theme of witch-hunting in the Basque Country in 1609 follows the broadcast of the series Les filles du Feu on France 2. The château’s owners have invited Beñat Zintzo Garmendia, a historian who has done extensive research on this period, to speak. Mr. Laurent de Coral will offer a tour of Château d’Urtubie at 5:30pm, followed by the lecture in the former ballroom at 6:30pm.

Esta conferencia sobre el tema de la caza de brujas en el País Vasco en 1609 sigue a la emisión de la serie Les filles du Feu en France 2. Los propietarios del castillo han invitado a Beñat Zintzo Garmendia, historiador que ha realizado numerosas investigaciones sobre este periodo. El Sr. Laurent de Coral ofrecerá una visita guiada por el castillo de Urtubie a las 17h30, seguida de la conferencia en el antiguo salón de baile a las 18h30.

Diese Konferenz zum Thema Die Hexenjagd im Baskenland im Jahr 1609 folgt auf die Ausstrahlung der Serie Les filles du Feu auf France 2. Die Besitzer des Schlosses lassen Beñat Zintzo Garmendia auftreten, einen Historiker, der zahlreiche Forschungen über diese Zeit angestellt hat. Herr Laurent de Coral wird um 17:30 Uhr eine Besichtigung des Schlosses Urtubie anbieten, anschließend findet der Vortrag um 18:30 Uhr im ehemaligen Ballsaal statt.

