Évolution architecturale d’un château du Moyen Âge à nos jours Château d’Urtubie Urrugne, 14 octobre 2023, Urrugne.

Évolution architecturale d’un château du Moyen Âge à nos jours 14 et 15 octobre Château d’Urtubie 3.50 € pour les enfants. 7.50 € pour les adultes. Entrée libre.

Commentaire avant la visite intérieure sur l’évolution architecturale d’un château familial, entretenu et habité par la même famille depuis 1341. Évocation donc du XIVe siècle, du XVIe siècle et du XVIIIe siècle, le tout sur fond d’histoire du Pays Basque et de l’histoire de France.

Château d’Urtubie Rue Bernard de Coral, 64700 Urrugne Urrugne 64700 Urrugne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 54 31 15 http://chateaudurtubie.net Le château d’Urtubie est un château meublé et habité par la même famille depuis sa construction qui a débuté en 1341. Il a été agrandi au cours des siècles. Les pierres d’Urtubie racontent six siècles de l’histoire du Pays basque, du Moyen Âge aux années folles en passant par la Renaissance, Louis XIV, La Révolution, Napoléon 1er, Napoléon III…

Le roi Louis XI y séjourna en 1463 et Louis XIV érigea le domaine en vicomté en 1654. Au XIXe siècle, Soult puis Wellington y passèrent lors des guerres napoléoniennes. A63, sortie Urrugne Saint-Jean de Luz. Route départementale 810, à l’entrée du village d’Urrugne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

©Laurent de Coral