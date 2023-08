Immersion au château : conteuse, visite intérieure et jeux traditionnels Château d’Urtubie Urrugne Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne Immersion au château : conteuse, visite intérieure et jeux traditionnels Château d’Urtubie Urrugne, 16 septembre 2023, Urrugne. Immersion au château : conteuse, visite intérieure et jeux traditionnels 16 et 17 septembre Château d’Urtubie Gratuit – de 16 ans. 7,50 € adulte. Explorez le château d’Urtubie et son parc lors d’une visite guidée de l’intérieur, accompagnée par une conteuse. Profitez également de jeux traditionnels en bois pour les petits et les grands. Château d’Urtubie 1 rue Bernard-Coral, 64122 Urrugne Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 54 31 15 http://www.chateaudurtubie.net Héritage des seigneurs d’Urtubie, le château appartient à la même famille depuis sa construction en 1341. Fortifié et agrandi aux XVIe et XVIIe siècles, l’intérieur conserve une série de tapisseries de l’école flamande représentant des épisodes de l’histoire de David. Le roi Louis XI y séjourna en 1463 et Louis XIV érigea le domaine en vicomté en 1654. Depuis la gare Saint-Jean-de-Luz, prendre RD 810 direction Urrugne – Hendaye. Depuis l’autoroute A63, prendre la sortie Ciboure / Hendaye, puis au 1er rond-point, à gauche direction Urrugne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©Laurent de Coral

