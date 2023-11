Week End au Château Château d’Urdy – Domaine d’Urdy Saint-Pantaléon-les-Vignes, 1 décembre 2023, Saint-Pantaléon-les-Vignes.

Saint-Pantaléon-les-Vignes,Drôme

2 éme édition du « Week End au Château » Exposition collective de 11 artistes – une collection privée : La cie des bicyclettes – Concert du duo musical Mammouth.

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

Château d’Urdy – Domaine d’Urdy Château d’Urdy

Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



2 éme édition du « Week End au Château » Collective exhibition of 11 artists – a private collection : La cie des bicyclettes – Concert of the musical duo Mammouth

2ª edición del « Week End at the Château » Exposición colectiva de 11 artistas – una colección privada: La cie des bicyclettes – Concierto del dúo musical Mammouth

2 éme édition du « Week End au Château » Gruppenausstellung von 11 Künstlern – eine Privatsammlung: La cie des bicyclettes – Konzert des Musikduos Mammouth

