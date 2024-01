Caligula. Pièce de théâtre Dramaturgie Château Duras Duras, samedi 20 janvier 2024.

Duras Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Dans la salle des Maréchaux du Château de Duras, le Théâtre De L’atelier Marmande présente Caligula, mis en scène par Danielle Zanardo.

Caligula, prince aimable jusque-là, s’aperçoit à la mort de Drusilla, sa sœur et sa maîtresse, que le monde tel qu’il va n’est pas satisfaisant.

Dès lors, obsédé d’impossible, il tente d’exercer, par le meurtre et la perversion une liberté dont il découvrira pour finir qu’elle n’est pas la bonne.

Il prend au mot ceux qui l’entourent, les forces à la logique, récuse l’amitié et l’amour, le bien et le mal…

Mais si la vérité est de se révolter contre un destin, son erreur est de nier les hommes. On ne peut tout détruire sans se détruire soi-même ?

C’est l’histoire de la plus humaine et de la plus tragique des erreurs…

Billetterie en ligne (paiement CB) ou à l’Office de Tourisme à Duras (paiement chèque/espèces).

EUR.

Château Duras Salle des Maréchaux

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



