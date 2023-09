Food Festival des Vendanges Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien-Beychevelle, 14 octobre 2023, Saint-Julien-Beychevelle.

Saint-Julien-Beychevelle,Gironde

Venez vivre une journée unique placée sous le signe de la convivialité et l’art de vivre médocain avec de nombreuses animations et activités.

Les temps forts :

– Concours de cuisine (2 catégories : amateurs et professionnels)

– Diverses Master Class

– Déjeuner à la table des vendanges

– Concours d’élevage

Mais aussi : jeux, tours de la propriété en calèche, jeux d’antan, maquillage enfants, et bien d’autres surprises.

Sous le parrainage de Vincent Ferniot.

Sur réservation..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Château Ducru-Beaucaillou

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a unique day of conviviality and the Médoc?s art of living, with a host of events and activities.

Highlights :

– Cooking competitions (2 categories: amateur and professional)

– Various Master Classes

– Lunch at the harvest table

– Winemaking competitions

Also: games, horse-drawn carriage tours of the estate, old-fashioned games, face painting for children, and many other surprises.

Under the patronage of Vincent Ferniot.

Reservations required.

Venga a disfrutar de una jornada única de convivencia y del arte de vivir del Médoc, con multitud de actos y actividades.

Lo más destacado :

– Concurso de cocina (2 categorías: amateur y profesional)

– Varias clases magistrales

– Almuerzo en la mesa de la vendimia

– Concursos enológicos

También habrá juegos, paseos en coche de caballos por la finca, juegos de antaño, pintura de caras para los niños y muchas otras sorpresas.

Con el patrocinio de Vincent Ferniot.

Reserva obligatoria.

Erleben Sie einen einzigartigen Tag im Zeichen der Geselligkeit und der Lebenskunst des Médoc mit zahlreichen Animationen und Aktivitäten.

Die Höhepunkte :

– Kochwettbewerb (2 Kategorien: Amateure und Profis)

– Verschiedene Master Classes

– Mittagessen am Tisch der Weinlese

– Wettbewerbe im Bereich Weinbau

Aber auch: Spiele, Kutschfahrten über das Weingut, Spiele aus alten Zeiten, Kinderschminken und viele andere Überraschungen.

Unter der Schirmherrschaft von Vincent Ferniot.

Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Médoc-Vignoble