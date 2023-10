Le Food Festival des Vendanges Château Ducru-Beaucaillou Beychevelle, 14 octobre 2023, Beychevelle.

Le Food Festival des Vendanges Samedi 14 octobre, 10h00 Château Ducru-Beaucaillou Tarif des pass : de 15 € à 85 €. Sur réservation.

Le samedi 14 octobre 2023, le Château Ducru Beaucaillou, Grand Cru classé de Saint Julien et propriété emblématique du Médoc propose la deuxième édition de son Food Festival des Vendanges !

Le Château ouvre ses portes pour vivre une journée unique placée sous le signe de la convivialité et de l’art de vivre médocain avec de nombreuses animations et activités.

Au programme de 10h à 19h30

Concours de Haute Cuisine Médocaine, Master Class de Cuisine Médocaine, Master Class de dégustation de vin, banquet des vendanges, Paseo sur le Ruedo avec de magnifiques boeufs du Médoc…

Des jeux d’antan dans le parc du Château des animations pour les enf ants, des visites commentées des chais ponctuent également cette belle journée.

Le ton enjoué est donné par le parrain et le Monsieur Loyal de la journée, Vincent Ferniot, journaliste gastronomique et présentateur TV et Radio.

Château Ducru-Beaucaillou Chateau Ducru-Beaucaillou, 33250 Saint-Julien-Beychevelle Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.ducrubeaucaillou-foodfestival.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:30:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:30:00+02:00

festival food