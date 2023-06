Découvrez un château d’apparat commandité par le duc d’Épernon Château ducal de Cadillac Cadillac, 16 septembre 2023, Cadillac.

Découvrez un château d’apparat commandité par le duc d’Épernon 16 et 17 septembre Château ducal de Cadillac Gratuit. Entrée libre. Inscription possible.

À seulement 35km de Bordeaux se dresse le château ducal de Cadillac.

Pour les Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de ce château, de son histoire tumultueuse et de ses collections.

Venez visiter cette demeure d’apparat du XVIIe siècle, dont l’histoire se mêle à celle des mousquetaires.

Cadet de Gascogne à l'ascension fulgurante, précurseur des mousquetaires, le duc d'Épernon fait bâtir ce château sous les règnes de Henri IV et de Louis XIII. Fastueux et militaire, ce palais conserve cheminées monumentales, tapisseries, plafonds peints… La demeure traversa les siècles et devint une prison pour femmes au XIXe siècle.

