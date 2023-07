Visite thématique « Portraits de femmes » Château Ducal Cadillac-sur-Garonne, 1 octobre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Qu’elles soient reines, duchesses ou bien détenues, laissez-vous conter l’histoire du château à travers de saisissants portraits de femmes..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Château Ducal Place de la Libération

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Whether they were queens, duchesses or prisoners, let us tell you the story of the château through these striking portraits of women.

Ya sean reinas, duquesas o prisioneras, descubra la historia del castillo a través de estos sorprendentes retratos de mujeres.

Ob Königin, Herzogin oder Gefangene – lassen Sie sich die Geschichte des Schlosses anhand von eindrucksvollen Frauenporträts erzählen.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Cadillac-Podensac