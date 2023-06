Opération commando au Château ducal de Cadillac Château Ducal Cadillac-sur-Garonne Catégories d’Évènement: Cadillac-sur-Garonne

Gironde Opération commando au Château ducal de Cadillac Château Ducal Cadillac-sur-Garonne, 30 août 2023, Cadillac-sur-Garonne. Cadillac-sur-Garonne,Gironde Espions au service d’une organisation secrète, enquêtez sur des symboles mystérieux, guidés par un informateur : explorez les lieux selon l’issue du jeu !

Dès 6 ans ; 1h..

2023-08-30 à ; fin : 2023-08-30 . EUR.

Château Ducal Place de la Libération

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Cadillac-Podensac Détails Catégories d’Évènement: Cadillac-sur-Garonne, Gironde Autres Lieu Château Ducal Adresse Château Ducal Place de la Libération Ville Cadillac-sur-Garonne Departement Gironde Lieu Ville Château Ducal Cadillac-sur-Garonne

Château Ducal Cadillac-sur-Garonne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cadillac-sur-garonne/