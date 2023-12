Le Banquet au Château ducal de Cadillac Château Ducal Cadillac-sur-Garonne, 19 août 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-19 15:00:00

fin : 2023-08-19

Dans les cuisines historiques du château, vivez une expérience sonore inédite dont vous êtes le héros et enquêtez au service du duc d’Epernon.

Dès 7 ans ; 40 minutes.

Pendant les fêtes : Mercredi 27 Décembre à 11h et Mercredi 3 Janvier à 15h et 16h.

Dans les cuisines historiques du château, vivez une expérience sonore inédite dont vous êtes le héros et enquêtez au service du duc d’Epernon.

Dès 7 ans ; 40 minutes.

Pendant les fêtes : Mercredi 27 Décembre à 11h et Mercredi 3 Janvier à 15h et 16h

Dans les cuisines historiques du château, vivez une expérience sonore inédite dont vous êtes le héros et enquêtez au service du duc d’Epernon.

Dès 7 ans ; 40 minutes.

Pendant les fêtes : Mercredi 27 Décembre à 11h et Mercredi 3 Janvier à 15h et 16h

EUR.

Château Ducal Place de la Libération

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-30 par OT Cadillac-Podensac