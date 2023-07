Château des 5 sens Château Ducal Cadillac-sur-Garonne, 21 avril 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Une visite sensorielle interactive pour découvrir l’histoire du château et de ses collections !.

2023-04-21 fin : 2023-04-21 . EUR.

Château Ducal Place de la Libération

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An interactive sensory visit to discover the history of the castle and its collections!

Una visita sensorial interactiva para descubrir la historia del castillo y sus colecciones

Ein interaktiver sensorischer Besuch, um die Geschichte des Schlosses und seiner Sammlungen zu entdecken!

