Concert de trompes de chasse par les Trompes Saint Hubert du Bocage Château du Vaumicel Balleroy-sur-Drôme, 21 juillet 2023, Balleroy-sur-Drôme.

Balleroy-sur-Drôme,Calvados

L’ADTLB, en collaboration avec la commune de Vierville-sur-Mer, vous convie à un concert de Trompes de Chasse dans le magnifique cadre du château du Vaumicel, donné par les Trompes de Chasse de Saint-Hubert du Bocage.

Créées en janvier 2013, les Trompes de Saint-Hubert du Bocage sont issues, pour la plupart, de l’école de trompe d’Anneville-en-Saire et sonnent ensemble depuis 2007.

La trompe de chasse a été adoptée par la vénerie française sous le règne de Louis XV et l’influence de son maître de vénerie, le marquis de Dampierre. Utilisée à l’époque dans les chasses à courre, la trompe est la même depuis 1818 et est communément appelée la d’Orléans.

Concert organisé avec le soutien d’Isigny Omaha Intercom.

Gratuit – Libre Participation

Autres informations : Informations : ADTLB 02 31 22 17 44 – adtlb@orange.fr www.adtlb.com – www.facebook.com/ADTLB/.

2023-07-21 21:00:00 fin : 2023-07-21 22:00:00. .

Château du Vaumicel

Balleroy-sur-Drôme 14710 Calvados Normandie



The ADTLB, in collaboration with the commune of Vierville-sur-Mer, invites you to a Trompes de Chasse concert in the magnificent setting of the Château du Vaumicel, given by the Trompes de Chasse de Saint-Hubert du Bocage.

Created in January 2013, the Trompes de Saint-Hubert du Bocage are mostly descendants of the Anneville-en-Saire trumpet school, and have been sounding together since 2007.

The hunting horn was adopted by the French venery under the reign of Louis XV and the influence of his master of venery, the Marquis de Dampierre. Used at the time for hunting with hounds, the horn has remained the same since 1818 and is commonly known as the d?Orléans.

Concert organized with the support of Isigny Omaha Intercom.

Free admission ? Free participation

Further information: Information : ADTLB 02 31 22 17 44 – adtlb@orange.fr www.adtlb.com – www.facebook.com/ADTLB/

La ADTLB, en asociación con el municipio de Vierville-sur-Mer, le invita a un concierto de Trompes de Chasse en el magnífico marco del castillo de Vaumicel, a cargo de los Trompes de Chasse de Saint-Hubert du Bocage.

Formados en enero de 2013, los Trompes de Saint-Hubert du Bocage son en su mayoría descendientes de la escuela de trompeta de Anneville-en-Saire y suenan juntos desde 2007.

La trompa de caza fue adoptada por los veneros franceses bajo el reinado de Luis XV y la influencia de su maestro de veneros, el marqués de Dampierre. Utilizada en aquella época para la caza con sabuesos, la trompa sigue siendo la misma desde 1818 y se conoce comúnmente con el nombre de d’Orléans.

Concierto organizado con el apoyo de Isigny Omaha Intercom.

Entrada gratuita ? Participación gratuita

Más información: Información : ADTLB 02 31 22 17 44 – adtlb@orange.fr www.adtlb.com – www.facebook.com/ADTLB/

Die ADTLB lädt Sie in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Vierville-sur-Mer zu einem Konzert der Trompes de Chasse de Saint-Hubert du Bocage im wunderschönen Rahmen des Schlosses von Vaumicel ein.

Die im Januar 2013 gegründeten Trompes de Saint-Hubert du Bocage sind größtenteils aus der Trompetenschule von Anneville-en-Saire hervorgegangen und klingen seit 2007 zusammen.

Das Jagdhorn wurde von der französischen Jägerschaft unter der Herrschaft von Ludwig XV. und dem Einfluss seines Meisters der Jägerei, dem Marquis de Dampierre, eingeführt. Das Horn wurde damals bei Hetzjagden eingesetzt und ist seit 1818 das gleiche und wird allgemein als die d’Orléans bezeichnet.

Das Konzert wurde mit der Unterstützung von Isigny Omaha Intercom organisiert.

Kostenlos ? Freie Teilnahme

Weitere Informationen: Informationen: ADTLB 02 31 22 17 44 – adtlb@orange.fr www.adtlb.com – www.facebook.com/ADTLB/

