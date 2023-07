Exposition « Au fil des fouilles, découverte(s) de l’archéologie » Château du Val Fleury Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette Exposition « Au fil des fouilles, découverte(s) de l’archéologie » Château du Val Fleury Gif-sur-Yvette, 16 septembre 2023, Gif-sur-Yvette. Exposition « Au fil des fouilles, découverte(s) de l’archéologie » 16 et 17 septembre Château du Val Fleury Cette année, le Val Fleury met l’archéologie à l’honneur avec une exposition exceptionnelle conçue par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) : vous saurez tout sur le métier d’archéologue, le rôle et les missions de l’Inrap, et remonterez dans le temps à la découverte des vestiges mis au jour ces dernières décennies sur le plateau de Saclay. Château du Val Fleury 5 allée du Val-Fleury 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France 01 70 56 52 60 http://www.ville-gif.fr https://www.facebook.com/GifsurYvette Construit au XIXe siècle, le château du Val Fleury trône, du haut de ses 860 m², dans un parc aménagé qui s’étend jusqu’au bord de l’Yvette. Jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, le château sera le lieu de résidence de notables locaux qui changent souvent. En 1949, les premiers coups de pioche sont donnés pour créer le CEA sur le plateau de Saclay ; pour loger le personnel, le CEA acquiert, dès 1947, la propriété du Val Fleury. Jusqu’en 2000, le domaine héberge chercheurs, stagiaires, ingénieurs travaillant sur le plateau de Saclay. Puis le château cesse son activité, avant de devenir la propriété de la commune qui en fait l’acquisition en 2003. Entièrement réhabilité, il est transformé en espace culturel dédié aux expositions. RER B / N 118 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette

Lieu Château du Val Fleury
Adresse 5 allée du Val-Fleury 91190 Gif-sur-Yvette
Ville Gif-sur-Yvette
Departement Essonne

