Visite guidée du parc et du potager Château du Tremblay Orgères, 16 septembre 2023, Orgères.

Visite guidée du parc et du potager 16 et 17 septembre Château du Tremblay Visite guidée uniquement.

Visite guidée avec présentation rapide de l’histoire du lieu, promenade dans le parc, présentation des aménagemenst réalisés et des sculptures présentes. Visite du potager avec leurs créateurs.

Château du Tremblay Le Trembley, 61230 Orgères Orgères 61230 Orne Normandie https://galeriegaillard.com/la-residence-le-tremblay/ [{« type »: « email », « value »: « laresidenceletremblay@gmail.com »}] Château du XVIIIe dans son écrin de verdure, parc avec fontaine et sculptures, potager.

Le château a été restauré entièrement et le parc aménagé avec le paysagiste Thierry Dalcant : les jardins à la française et la fontaine d’Hélène Delprat sont entourées de prairies, mares aménagées, potager complétement reconstitué et bois. De nombreuses sculptures agrémentent le parcours. Nous vous proposons une visite guidée des extérieurs du château, parc et potager. Espace privé, visite guidée sur inscription seulement. Pas de visite libre. parking voitures à l’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

galerie Christophe Gaillard