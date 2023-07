Centre Régional d’Art Contemporain Château du Tremblay Fontenoy, 12 juillet 2023, Fontenoy.

Fontenoy,Yonne

Au Centre d’Art de Fontenoy, trois espaces permanents vous accueillent. Deux expositions temporaires sont proposées au public pendant la saison..

Château du Tremblay

Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



At the Fontenoy Art Center, three permanent spaces welcome you. Two temporary exhibitions are offered to the public during the season.

En el Centro de Arte Fontenoy, tres espacios permanentes le dan la bienvenida. Dos exposiciones temporales están abiertas al público durante la temporada.

Im Centre d’Art de Fontenoy werden Sie von drei ständigen Räumen empfangen. Während der Saison werden dem Publikum zwei temporäre Ausstellungen geb…

