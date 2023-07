Rencontrez l’équipe de restauration de ce château lors d’une visite libre Château du Theil Ussel, 16 septembre 2023, Ussel.

Rencontrez l’équipe de restauration de ce château lors d’une visite libre 16 et 17 septembre Château du Theil Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez librement le château du Theil. Ce sera pour vous également l’occasion de rencontrer l’équipe de rénovation et de ses partenaires au complet durant la rénovation de ce morceau de patrimoine.

Château du Theil Château du Theil, 19200 Ussel Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 74 24 09 88 https://chateaudutheil.com https://www.facebook.com/lechateaudutheil/ L’origine de la construction du château remonterait au XIIe siècle mais les siècles et les années ont fortement fait évoluer sa physionomie pour l’adapter à ses différentes affectations : résidence de châtelain, petit séminaire, hôpital, colonie de vacances, collège, immeuble collectif d’habitation…

Le site, par ses occupations successives, fait partie de la mémoire collective usselloise.

Au début du XXIe siècle, faute d’avoir un caractère historique remarquable, le château se délabrait avant d’être racheté en 2019 pour faire l’objet d’un projet d’hébergement touristique original (gros œuvre en cours en 2020). Stationnement difficile dans le parc du château compte tenu des travaux en cours. Mais possible en bord de routes (rue du château du Theil et avenue de Grand Champ).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Château du Theil