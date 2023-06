Découvrez la magie du château du Theil : visite guidée des douves aux allées majestueuses Château du Theil Saint-Aubin-le-Cloud, 16 septembre 2023, Saint-Aubin-le-Cloud.

Découvrez la magie du château du Theil : visite guidée des douves aux allées majestueuses 16 et 17 septembre Château du Theil Gratuit -12 ans. 6 €. Entrée libre.

Les propriétaires vous guideront autour du château et de ses douves, en commentant son histoire. Puis, ils vous emmèneront à la pêcherie et dans le potager clos. Enfin, des parcours balisés vous permettront de découvrir sa forêt aux allées majestueuses et aux étangs mystérieux.

Découvrez le château du Theil, anciennement le logis du Theil, depuis sa restauration en 1883, qui lui a ajouté un étage et donné une allure de château néo-gothique.

Dominé par un logis (XIIe – XIXe siècles) entouré de douves en eau, le parc agricole à l'anglaise est remarquable par son échelle et sa composition. S'y côtoient forêts, prairies, boqueteaux, étangs, boisements et allées majestueuses, le tout recelant d'une faune et une flore d'intérêt régional.

La première construction érigée sur le site du logis du Theil remonte au XIIe siècle. Peu d’éléments sont conservés de cette période. À la fin du XIXe siècle, le logis a été refait par l’architecte Paul Guillerot, très inspiré par le style Renaissance.

Toutes les parties hautes ont été reprises et la décoration intérieure refaite. La façade ouest a été prolongée d’une fausse terrasse et un pont à deux arches a été construit pour franchir les douves.

En ce qui concerne les dépendances, il ne subsiste que la moitié de l’aile sud et l’aile ouest. La disposition actuelle des pièces, au moins celles du rez-de-chaussée, est encore celle du logis médiéval tout comme la cheminée monumentale de la bibliothèque.

L’intérieur renferme des éléments de décoration remarquables : boiseries, encadrements de portes en granit, cheminée monumentale, escalier en vis en granit. Le parc constitue un ensemble harmonieux de 200 hectares et comporte trois étangs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Henri de Baulny