Promenade-découverte du parc du château du Tertre de Mée

15 – 17 septembre

Participation libre. Une visite au château du Tertre vous permettra de vous promener dans les 9 hectares du parc et de faire le tour du château ainsi que du porche à l'architecture très spécifique.

En fonction de la météo quelques pièces peuvent être ouvertes à la visite.

Le dimanche matin, l'association « Les vieilles soupapes craonnaises » exposera des véhicules de collection.

C'est sur un emplacement occupé depuis le 12ème siècle que s'érige le château du Tertre, entouré d'un parc à l'anglaise créé en 1850.

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

