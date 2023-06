Étude juridique et interdisciplinaire du Comte de Monte Cristo d’Alexandre Dumas Château du Tertre – campus Tertre Nantes, 20 juin 2023, Nantes.

Étude juridique et interdisciplinaire du Comte de Monte Cristo d’Alexandre Dumas Mardi 20 juin, 08h00 Château du Tertre – campus Tertre

Organisation scientifique

Gaëtan Cliquennois (UMR CNRS 6297 DCS)

Laurent Rousvoal (UMR CNRS 6262 IODE)

Présentation

Cette journée d’étude, qui fait suite à une première journée d’étude organisée par IODE et Laurent Rousvoal en mai 2022, est consacrée à l’étude juridique et interdisciplinaire (histoire, philosophie, sociologie, littérature) du Comte de Monte Cristo d’Alexandre Dumas.

Y seront abordés et analysés notamment les rapports de Dumas (et en comparaison de Vigny) à la littérature, la magistrature pénale (la figure du Procureur du Roi en particulier), la place et le rôle joués par l’incarcération dans le roman.

Il sera ensuite question de l’étude des épistémologies, méthodologies (les paysages méthodologiques et juridiques au cœur du tournant linguistique du droit plus spécifiquement) et du régime politique (par le prisme de l’étude de la chambre des pairs) convoqués par Alexandre Dumas.

Sera enfin évoquée la problématique de la diplomatie et des relations internationales qui tient un rôle de premier plan dans le roman.

Retrouvez toutes les informations sur : https://dcsmontecristo.sciencesconf.org/

Les inscriptions sont gratuites, mais obligatoires, possibilité de suivre la journée en distanciel.

Château du Tertre – campus Tertre Chemin de la Censive du Tertre, 44313 Nantes cedex 3 Nantes 44312 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/laurent-rousvoal »}, {« link »: « https://dcsmontecristo.sciencesconf.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T08:00:00+02:00 – 2023-06-20T19:00:00+02:00

2023-06-20T08:00:00+02:00 – 2023-06-20T19:00:00+02:00

Protections de la personne

@Martin Maniez – http://martinmaniez.com