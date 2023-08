Journée thématique d’écriture au Château du Tertre Château du Tertre Belforêt-en-Perche, 17 mars 2024, Belforêt-en-Perche.

Belforêt-en-Perche,Orne

Journée thématique d’écriture au Tertre : « Enfances ». Celles que l’on a vécues, celles dont on aurait rêvé, celles qui émaillent richement la littérature depuis l’aube du monde et tous ces enfants à qui l’on pense, à qui l’on veut donner la parole

Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué.

2024-03-17

Château du Tertre Serigny

Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie



Theme writing day at Le Tertre: « Childhood ». The ones we have lived through, the ones we would have dreamed of, the ones that have enriched literature since the dawn of the world, and all those children we think of and want to give a voice to

By reservation only. Price not given

Día temático en Le Tertre: « La infancia ». La que hemos vivido, la que habríamos soñado, la que ha enriquecido la literatura desde los albores del mundo, y todos los niños en los que pensamos y a los que queremos dar voz

Sólo con reserva previa. Precio no facilitado

Thematischer Tag des Schreibens in Le Tertre: « Kindheit ». Die, die man erlebt hat, die, von denen man geträumt hätte, die, die seit Anbeginn der Welt die Literatur reichlich durchziehen, und all diese Kinder, an die man denkt, denen man eine Stimme geben möchte

Nur mit Reservierung. Preise nicht bekannt gegeben

