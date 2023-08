Journée thématique d’écriture au Château du Tertre Château du Tertre Belforêt-en-Perche, 17 février 2024, Belforêt-en-Perche.

Belforêt-en-Perche,Orne

Journée thématique d’écriture au Tertre : « L’animal ». Plaisir, émerveillement, peur, parfois dégoût: écrire l’animal, c’est apprivoiser sa plume pour dire le sauvage, l’autre, le miroir.

Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué.

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . .

Château du Tertre Serigny

Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie



Writing theme day at Le Tertre: « The Animal ». Pleasure, wonder, fear, sometimes disgust: writing about animals means taming your pen to express the wild, the other, the mirror.

By reservation only. Rates not given

Jornada temática de escritura en Le Tertre: « Animales ». Placer, asombro, miedo, a veces asco: escribir sobre animales significa domar la pluma para expresar lo salvaje, lo otro, el espejo.

Sólo con reserva previa. Precios no indicados

Thematischer Tag des Schreibens in Le Tertre: « Das Tier ». Freude, Verwunderung, Angst, manchmal Ekel: Das Tier zu schreiben bedeutet, seine Feder zu zähmen, um das Wilde, das Andere, den Spiegel zu erzählen.

Nur mit Reservierung. Preis nicht angegeben

Mise à jour le 2023-08-24 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme