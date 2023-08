Journée thématique d’écriture au Château du Tertre Château du Tertre Belforêt-en-Perche, 21 janvier 2024, Belforêt-en-Perche.

Belforêt-en-Perche,Orne

Journée thématique d’écriture au Tertre : « Poésie ». Osons! osons dire une vision poétique du monde, osons combiner les mots autrement, rimons ou ne rimons pas, mais soyons libres de nous sentir poètes, une fois au mois…

Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué.

2024-01-21 fin : 2024-01-21 . .

Château du Tertre Serigny

Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie



Writing theme day at Le Tertre: « Poetry ». Let’s dare! Let’s dare to express a poetic vision of the world, let’s dare to combine words differently, let’s rhyme or not rhyme, but let’s be free to feel like poets, once a month?

By reservation only. Rates not communicated

Jornada temática « Poesía » en Le Tertre. Atrevámonos! Atrevámonos a expresar una visión poética del mundo, atrevámonos a combinar las palabras de forma diferente, rimemos o no rimemos, pero seamos libres de sentirnos poetas, una vez al mes?

Sólo con reserva previa. Precios no indicados

Thematischer Schreibtag in Le Tertre: « Poesie ». Trauen wir uns! Trauen wir uns, eine poetische Vision der Welt zu erzählen, trauen wir uns, die Wörter anders zu kombinieren, reimen wir uns oder reimen wir uns nicht, aber seien wir frei, uns als Dichter zu fühlen, einmal im Monat?

Nur mit Reservierung. Preise nicht bekannt gegeben

Mise à jour le 2023-08-24 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme