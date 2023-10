Concert au Chateau du Tertre : Trio Indigo Château du Tertre Belforêt-en-Perche, 4 novembre 2023, Belforêt-en-Perche.

Belforêt-en-Perche,Orne

Le trio Indigo est composé de Cristine Avila Martinez (flûte), Antanas Makštutis (clarinette) et Nanami Okuda (piano).

Au programme:

J.S. Bach – Trio Sonata in G Major, BWV 1039

Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune

Bedřich Smetana – Vltava (The Moldau)

Sur réservation uniquement..

2023-11-04 18:30:00

Château du Tertre Serigny

Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie



The Indigo trio is made up of Cristine Avila Martinez (flute), Antanas Mak?tutis (clarinet) and Nanami Okuda (piano).

On the program:

J.S. Bach – Trio Sonata in G Major, BWV 1039

Debussy – Prelude to the Afternoon of a Faun

Bed?ich Smetana – Vltava (The Moldau)

By reservation only.

El trío Indigo está formado por Cristine Ávila Martínez (flauta), Antanas Mak?tutis (clarinete) y Nanami Okuda (piano).

En el programa:

J.S. Bach – Sonata en trío en sol mayor, BWV 1039

Debussy – Preludio a la tarde de un fauno

Bed?ich Smetana – Moldava (El Moldava)

Sólo con reserva previa.

Das Indigo-Trio besteht aus Cristine Avila Martinez (Flöte), Antanas Mak?tutis (Klarinette) und Nanami Okuda (Klavier).

Auf dem Programm stehen:

J.S. Bach – Triosonate in G-Dur, BWV 1039

Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune (Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns)

Bed?ich Smetana – Vltava (Die Moldau)

Nur mit Reservierung.

