Concert le Trio Colorato, au Château du Tertre Château du Tertre Belforêt-en-Perche, 7 octobre 2023, Belforêt-en-Perche.

Belforêt-en-Perche,Orne

Composé de Barbara Bourdarel (soprano), Jean-Christophe Dumielle (clarinette) et Solène Ménard (piano), le Trio Colorato interprètera des pièces de Mozart, Schubert, Rossini, Spohr, Gade….

2023-10-07 19:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Château du Tertre Serigny

Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie



Composed of Barbara Bourdarel (soprano), Jean-Christophe Dumielle (clarinet) and Solène Ménard (piano), the Trio Colorato will perform pieces by Mozart, Schubert, Rossini, Spohr, Gade?

Formado por Barbara Bourdarel (soprano), Jean-Christophe Dumielle (clarinete) y Solène Ménard (piano), el Trío Colorato interpretará piezas de Mozart, Schubert, Rossini, Spohr, Gade?

Das Trio Colorato, bestehend aus Barbara Bourdarel (Sopran), Jean-Christophe Dumielle (Klarinette) und Solène Ménard (Klavier), spielt Stücke von Mozart, Schubert, Rossini, Spohr, Gade?

