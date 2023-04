Journée thématique d’écriture au Château du Tertre Château du Tertre, 24 septembre 2023, Belforêt-en-Perche.

Journée thématique d’écriture au Tertre : Voyages

Déjeuner dans le parc ou à l’intérieur avec un pique nique tiré du sac à dos (mise au frais ou réchauffage possible)

Sur réservation uniquement. Tarif non communiqué.

2023-09-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-24 . .

Château du Tertre Serigny

Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie



Writing theme day at Le Tertre : Journeys

Lunch in the park or inside with a picnic from the backpack (chilling or reheating possible)

By reservation only. Price not communicated

Jornada de escritura temática en Le Tertre : Viajes

Almuerzo en el parque o en el interior con un picnic de la mochila (posibilidad de enfriar o recalentar)

Sólo con reserva previa. Precio no comunicado

Thematischer Tag des Schreibens in Le Tertre : Reisen

Mittagessen im Park oder im Haus mit einem Picknick aus dem Rucksack (kühl stellen oder aufwärmen möglich)

Nur nach vorheriger Reservierung. Preis nicht bekannt gegeben

Mise à jour le 2023-04-05 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme