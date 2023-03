Visite libre du parc et des jardins du château du Tertre Château du Tertre Belforêt-en-Perche Catégories d’Évènement: Belforêt-en-Perche

Visite libre du parc et des jardins du château du Tertre Château du Tertre, 3 juin 2023, Belforêt-en-Perche. Visite libre du parc et des jardins du château du Tertre 3 et 4 juin Château du Tertre Chiens en laisse, pique-niques interdits. Château du Tertre, maison de Roger Martin du Gard Visite libre des extérieurs: jardins et parc arboré à la française, planté à la fin du XVIIIe siècle sur 9ha. Les travaux de restauration des toitures, menés grâce à la Fondation du patrimoine, à la Mission Bern et avec l’aide de l’Etat au titre des Monuments historiques, sont en cours d’achèvement. Château du Tertre Serigny, 61130 Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie http://www.letertre-rogermartindugard.fr/ Parc boisé à la française, orné de fabriques, dessiné au début du XIXe siècle et remanié en 1925 par l’écrivain Roger Martin du Gard. Sur la D5 route de Saint-Ouen-de-la-Cour à 1km de Bellême Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © MAISON ROGER MARTIN DU GARD

